Milli eskrimci İrem Karamete Baldini, Bulgaristan'daki Dünya Kupası'nda ana tabloya yükseldi
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Milli eskrimci İrem Karamete Baldini, Bulgaristan'da devam eden Dünya Kupası'nda ana tabloya yükseldi.
Milli eskrimci İrem Karamete Baldini, Bulgaristan'da devam eden Dünya Kupası'nda ana tabloya yükseldi.
Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlı sporcu İrem, Filibe'de bugün başlayan Kadınlar Flöre Dünya Kupası'nda ön eleme karşılaşmalarını başarıyla tamamlayarak direkt ana tabloya kaldı.
Milli eskrimci İrem Karamete Baldini, yarın TSİ 11.00'de Fransız Morgane Patru ile tablo-64'te karşı karşıya gelecek.
Öte yandan bugün aynı organizasyonda mücadele eden milli eskrimcilerden Almila Birçe Durukan 125'inci, Lal Ertün 128'inci, Nazlı Ceren Alioğlu 160'ıncı, Alara Atmaca 185. ve Elvin Gülışık 194. sırada yarışmayı tamamladı.
Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor