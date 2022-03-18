Milli eskrimci Enver Yıldırım, Budapeşte'de ana tabloda - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Milli eskrimci Enver Yıldırım, Budapeşte'de ana tabloda

AA - Musa Samur - Spor
 - Güncelleme:
Milli eskrimci Enver Yıldırım, Budapeşte'de ana tabloda

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bugün başlayan Eskrim Dünya Kupası'nda Enver Yıldırım, adını ana tabloya yazdırdı.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bugün başlayan Eskrim Dünya Kupası'nda Enver Yıldırım, adını ana tabloya yazdırdı.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Enver Yıldırım, İspanyol rakibi Rogelio Caballero'yu 15-5 ve Mısırlı sporcu Ahmed Hesham'ı 15-10 mağlup ederek ana tabloya kaldı.

Milli sporcu, yarın TSİ 12.00'de Fransız Bolade Apithy ile karşılaşacak.

AA / Musa Samur - Spor

Dünya Kupası, Macaristan, Türkiye, Eskrim, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title