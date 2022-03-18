Milli eskrimci Enver Yıldırım, Budapeşte'de ana tabloda

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bugün başlayan Eskrim Dünya Kupası'nda Enver Yıldırım, adını ana tabloya yazdırdı.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Enver Yıldırım, İspanyol rakibi Rogelio Caballero'yu 15-5 ve Mısırlı sporcu Ahmed Hesham'ı 15-10 mağlup ederek ana tabloya kaldı.

Milli sporcu, yarın TSİ 12.00'de Fransız Bolade Apithy ile karşılaşacak.