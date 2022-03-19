Milli eskrimci Enver Yıldırım Budapeşte'de 58. oldu - Haberler

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Milli eskrimci Enver Yıldırım Budapeşte'de 58. oldu

AA - Musa Samur - Spor
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Milli eskrimci Enver Yıldırım Budapeşte'de 58. oldu

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Eskrim Dünya Kupası'nda Enver Yıldırım, 58. oldu.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Eskrim Dünya Kupası'nda Enver Yıldırım, 58. oldu.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Enver Yıldırım, Fransız Bolade Apithy'ye 15-9 yenilerek organizasyonu 58. sırada tamamladı.

Deniz Berkay ise 191. sırada yer aldı.

AA / Musa Samur - Spor

Dünya Kupası, Macaristan, Türkiye, Eskrim, Spor, Haberler

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