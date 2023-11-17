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Milli eskrimci Emir Karagülle Bulgaristan'da bronz madalya kazandı

Milli eskrimci Emir Karagülle, Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Eskrim Konfederasyonu Yıldızlar Circuit Turnuvası'nda 14 yaş altı kılıç kategorisinde bronz madalya kazandı. Diğer milli sporcular da turnuvada başarılı performans sergiledi.