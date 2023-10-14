Milli eskrimci Doruk Erolçevik Macaristan'da altın madalya kazandı
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Milli eskrimci Doruk Erolçevik, Macaristan'da düzenlenen Yıldızlar 17 Yaş Altı Eskrim Circuit Turnuvası'nda epe kategorisinde altın madalya kazandı. Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Erolçevik'in finalde ev sahibi ülkeden Donat Kiss'le karşılaştığı ve 15-10 yenerek şampiyon olduğu belirtildi.
Milli eskrimci Doruk Erolçevik, Macaristan'da düzenlenen Yıldızlar 17 Yaş Altı Eskrim Circuit Turnuvası'nda epe kategorisinde altın madalya kazandı.
Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamada, başkent Budapeşte'deki organizasyonda Doruk Erolçevik'in finalde ev sahibi ülkeden Donat Kiss'le karşılaştığı belirtildi.
Rakibini 15-10 yenen genç eskrimcinin, şampiyon olarak önemli bir başarı elde ettiği kaydedildi.
Kaynak: AA / Spor