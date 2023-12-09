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Milli Eskrimci Deniz Selin Ünlüdağ Fransa'da Kılıç Grand Prix'sinde 13. sırada

9 Aralık 2023 18:12 Son Güncelleme: 18:13 Abone Ol

Milli eskrimci Deniz Selin Ünlüdağ, Fransa'da düzenlenen Kılıç Grand Prix'sinde 13. sırada yer aldı. Organizasyonda diğer milli eskrimciler Enver Yıldırım, Kerem Çağlayan ve Furkan Yaman da mücadele etti.