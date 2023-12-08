Milli eskrimci Deniz Selin Ünlüdağ Fransa'da başarılı

Milli eskrimci Deniz Selin Ünlüdağ, Fransa'da düzenlenen Kılıç Grand Prix'de ana tabloya kalma başarısı gösterdi. Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Ünlüdağ ön eleme turlarını başarıyla tamamlayarak ana tabloya kalmayı başardı. Diğer milli eskrimcilerden Nisanur Erbil 95'inci, Iryna Shchukla ise 150'nci oldu.

Milli eskrimci Deniz Selin Ünlüdağ, Fransa'da düzenlenen Kılıç Grand Prix'de ana tabloya kalma başarısı gösterdi.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli eskrimciler, Orleans kentinde düzenlenen organizasyonda mücadele etti.

Ön eleme turlarını başarıyla tamamlayarak ana tabloya kalma başarısı gösteren Deniz Selin, yarın Fransız Margaux Rifkiss'le karşılaşacak.

Organizasyonda mücadele eden diğer milli eskrimcilerden Nisanur Erbil 95'inci, Iryna Shchukla ise 150'nci oldu.