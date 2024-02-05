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Milli eskrimci Ada Küfeciler Fransa'da bronz madalya kazandı

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Milli eskrimci Ada Küfeciler, Fransa'da düzenlenen Maraton Flöre 14 Yaş Altı Yıldızlar Eskrim Circuit Turnuvası'nda bronz madalya elde etti.

Milli eskrimci Ada Küfeciler, Fransa'da düzenlenen Maraton Flöre 14 Yaş Altı Yıldızlar Eskrim Circuit Turnuvası'nda bronz madalya elde etti.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Paris'te düzenlenen organizasyonda 29 milli sporcu mücadele etti.

Ada Küfeciler, turnuvada bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.

Kaynak: AA / Spor

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