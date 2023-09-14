Milli Erkek Tenis Takımı Davis Kupası'nda Macaristan ile karşılaşacak
Türkiye Tenis Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Milli Erkek Tenis Takımı, Davis Kupası'nda Macaristan ile mücadele edecek. Karşılaşma Keszthely şehrinde toprak zeminde gerçekleşecek.
A Mİlli Erkek Tenis Takımı, Davis Kupası'nda yarın Macaristan'la karşı karşıya gelecek.
Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre, şubat ayında ENKA Spor Kulübünde gerçekleşen karşılaşmada Slovenya'yı 4-0 yenerek Davis Kupası Dünya Grubu 1'e yükselen Türkiye, 15-16 Eylül tarihlerinde deplasmanda Macaristan'la mücadele edecek.
Keszthely şehrinde toprak zeminde gerçekleşecek eşleşmede kaptanlığını Bora Gerçeker'in yaptığı milli takımda Cem İlkel, Altuğ Çelikbilek, Yankı Erel, Ergi Kırkın ve Sarp Ağabigün yer alıyor.
Zoltan Nagy'nin kaptanlığındaki Macaristan'ın kadrosu ise Fabian Marozsan, Zsombor Piros, Mate Valkusz, Peter Fajta ve Matyas Fule'den oluşuyor.