Milli Erkek Tenis Takımı Davis Kupası'nda Macaristan ile karşılaşacak

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Milli Erkek Tenis Takımı, Davis Kupası'nda Macaristan ile mücadele edecek. Karşılaşma Keszthely şehrinde toprak zeminde gerçekleşecek.