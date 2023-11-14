Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik Spor Bakanlığı ve TFF arasında Futbol Gelişim Projesi başlatıldı

Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik Spor Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) arasında imzalanan protokol ile startı verilen Futbol Gelişim Projesi hayata geçiriliyor. 5 yıl sürecek projede pilot iller arasında yer alan Kayseri'de ise çalışmalar Aralık'ta başlayacak.

22 Eylül 2023 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik Spor Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) arasında imzalanan protokol ile startı verilen Futbol Gelişim Projesi hayata geçiriliyor. 5 yıl sürecek projede pilot iller arasında yer alan Kayseri'de ise çalışmalar Aralık'ta başlayacak.

Türkiye'de seçilen 16 pilot ilden biri olan Kayseri'de Aralık ayı itibariyle çalışmalara başlanacak. 20 ilkokuldan yaklaşık 100 sınıf öğretmenine ayrıca 100'e yakın beden eğitimi öğretmenine TFF tarafından online ve saha uygulaması eğitimleri verilecek. Kayseri'de yapılacak ve yaklaşık 5 yıl sürecek bu önemli projenin koordinatörlüğünü daha önce TFF-MEB ortaklığında yapılan bir çok projede görev alan Beden Eğitimi Öğretmeni Gökmen Başoğlu yapacak. Gökmen Başoğlu yaptığı açıklamada; "Bu proje çerçevesinde binlerce çocuğa futbolu sevdirip Türk futboluna yeni yetenekleri kazandırmak esas amacımız olacak" dedi.

Hedef ilk etapta 100 bin çocuğa ulaşmak

Bakanlıklarla imzalanan ve ortak mutabakat dahilinde daha da genişletilecek protokolle uygulamaya koyulacak projenin ilk etabında 100 bin çocuğa ulaşılması hedefleniyor. Protokol imza töreninde konuşan TFF Başkanı MehmetBüyükekşi; proje çerçevesinde öğretmenlere ücretsiz futbol eğitimi vereceklerini söyledi. Büyükekşi; "Hedefimiz her ilde kriterlere uyan yaklaşık 20 okul seçmek. Toplam 300 civarında okuldaki öğretmenlerimize antrenörlüğün ilk aşama eğitimini vermek. Burada, ilkokulda 3000-3500 sınıf öğretmenine, ortaokulda 2500-3000 beden eğitimi öğretmenine antrenörlük eğitimi vermeyi planlıyoruz. İlkokul öğretmenlerimize antrenör eğitiminin en alt basamağı olan 'Gönüllü Liderlik Antrenör Eğitim' programı çerçevesinde eğitim vereceğiz. Ortaokulda görev yapan beden eğitimi öğretmenlerimize ise futbol uzmanlık alanında eğitim vereceğiz" demişti. - KAYSERİ