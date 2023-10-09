Milli Cimnastikçiler Türkiye'ye Döndü
Spor Haberleri
Belçika'da düzenlenen 52. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'na katılan milli sporcular, Türkiye'ye döndü. Uçuş öncesi anons yapan pilot, milli cimnastikçileri 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota almasından dolayı tebrik etti.
Belçika'da düzenlenen 52. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'na katılan milli sporcular, Türkiye'ye döndü.
Antwerp kentinde sona eren organizasyonun ardından yurda dönmek için Brüksel Havalimanı'ndan uçağa binen milli sporcular için anons sürprizi yapıldı.
Uçuş öncesi anons yapan pilot, milli cimnastikçileri 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota almasından dolayı tebrik etti.
Yolcular, anons sonrası millileri alkışlayarak destek verdi. Millileri taşıyan uçak, yaklaşık 3 saatlik uçuşun ardından İstanbul Havalimanı'na geldi.
Milli cimnastikçiler, 52. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda, ilk kez takım halinde 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota alarak tarihi başarı elde etmişti.