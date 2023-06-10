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Milli cimnastikçiler, Hırvatistan'da 2 gümüş madalya kazandı

Milli cimnastikçiler, Hırvatistan'da 2 gümüş madalya kazandı

Spor Haberleri

Artistik Cimnastik Osijek Dünya Challenge Kupası'nda milli sporcular Ferhat Arıcan ve Ahmet Önder, gümüş madalya elde etti.

Artistik Cimnastik Osijek Dünya Challenge Kupası'nda milli sporcular Ferhat Arıcan ve Ahmet Önder, gümüş madalya elde etti.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamada, Ferhat Arıcan'ın bar finalinde 14.966 puanla ikinci olarak gümüş madalya kazandığı belirtildi.

Ahmet Önder'in ise yer aleti finalinde 13.800 puanla 2. olarak gümüş madalya elde ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor

Ferhat Arıcan Spor Haberler

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