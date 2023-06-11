Milli cimnastikçi Hatice Gökçe Emir, Pharaohs Kupası'nda bronz madalya kazandı
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Mısır'da düzenlenen Uluslararası Pharaohs Kupası Elemeleri'nde milli cimnastikçilerden Hatice Gökçe Emir, bronz madalya elde etti.
Mısır'da düzenlenen Uluslararası Pharaohs Kupası Elemeleri'nde milli cimnastikçilerden Hatice Gökçe Emir, bronz madalya elde etti.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kahire'de gerçekleştirilen organizasyonun finalinde milli cimnastikçiler serilerini sundu.
Milli sporcu Hatice Gökçe Emir, çember aleti finalinde 30.000 puanla bronz madalya kazandı.
Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor