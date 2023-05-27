Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Milli Cimnastikçi Bengisu Yıldız Bulgaristan'da Bronz Madalya Kazandı

Milli Cimnastikçi Bengisu Yıldız Bulgaristan'da Bronz Madalya Kazandı

Spor Haberleri

Milli cimnastikçi Bengisu Yıldız, Bulgaristan'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda bronz madalya elde etti.

Milli cimnastikçi Bengisu Yıldız, Bulgaristan'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda bronz madalya elde etti.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bengisu, Varna'da düzenlenen organizasyonda serilerini sundu.

Atlama masası finalinde toplam 12.850 puan alan Bengisu, bronz madalya kazandı.

Organizasyonda Hırvat Tijana Korent 13.050 puanla birinci, Macar Greta Mayer yine 13.050 puanla ikinci oldu.

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor

Milli Cimnastikçi Bulgaristan Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title