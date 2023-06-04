Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Milli cimnastikçi Ahmet Önder, Dünya Challenge Kupası'nda altın madalya kazandı

Milli cimnastikçi Ahmet Önder, Dünya Challenge Kupası'nda altın madalya kazandı

Spor Haberleri

Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nın İsrail etabında milli sporcu Ahmet Önder, altın madalya elde etti.

Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nın İsrail etabında milli sporcu Ahmet Önder, altın madalya elde etti.

Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre Tel Aviv kentinde düzenlenen organizasyonda paralel bar finali yapıldı.

Milli sporcu Ahmet Önder, paralel bar finalinde 14.350 puanla birinci olarak altın madalya kazandı.

Kaynak: AA / Spor

Dünya Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title