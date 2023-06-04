Milli cimnastikçi Ahmet Önder, Dünya Challenge Kupası'nda altın madalya kazandı
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Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nın İsrail etabında milli sporcu Ahmet Önder, altın madalya elde etti.
Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nın İsrail etabında milli sporcu Ahmet Önder, altın madalya elde etti.
Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre Tel Aviv kentinde düzenlenen organizasyonda paralel bar finali yapıldı.
Milli sporcu Ahmet Önder, paralel bar finalinde 14.350 puanla birinci olarak altın madalya kazandı.
Kaynak: AA / Spor