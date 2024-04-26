Milli Cimnastikçi Adem Asil Avrupa Şampiyonası'nda Gurur Yaşıyor

Milli cimnastikçi Adem Asil, İtalya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda podyumda yer almanın gururunu yaşadığını belirtti.

Adem Asil, Rimini kentindeki fuar alanında düzenlenen organizasyonun ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Organizasyonda bronz madalya kazandığı için mutlu olduğunu ifade eden Adem Asil, "İyi bir performans yapamamama rağmen podyumda yer aldım. Podyumda bulunduğum için çok gururluyum. Demek ki çok iyi performans sergilediğim zaman madalyanın rengi değişebilir. Bu bir tecrübe oldu. Olimpiyata üç ay kaldı. Bu kalan aylarda elimizden gelenin daha iyisini yapmaya çalışacağız." diye konuştu.

Suat Çelen : "Her zaman kürsüde olmak çok önemli"

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen ise cimnastiğin çok özel bir branş olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Cimnastikte çok küçük farklarla ya birinci ya sekizinci oluyorsunuz. Önemli olan iki tane Türk sporcunun finalde olması. Türkiye halka aletinde hem Avrupa hem dünya hem de olimpiyatta iki kişiyle finallerde yer aldı. Adem'in performansı daha iyi olabilirdi ama bu bile onun kürsüde yer almasına neden oldu. Adem'in potansiyeli çok yüksek. Her zaman kürsüde olmak çok önemlidir. Teknik ekibi, sporcularımızı ve emeği olan herkesi tebrik ediyorum."

Yılmaz Göktekin: "Biz bugün başarının sürdürebilir olduğunu gösterdik"

Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı Başantrenörü Yılmaz Göktekin de başarının hiçbir zaman tesadüf olmadığını belirterek, "Biz bugün başarının sürdürebilir olduğunu gösterdik. Bu bizi çok mutlu ediyor. Olimpiyatta da madalyanın en büyük adayı olduğumuzu göstermek istiyoruz. Bu başarımız, Türkiye'ye ve Türk cimnastik ailesine armağan olsun." ifadelerini kullandı.