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Milli Boksörler Dünya Gençler Şampiyonası'nda 6 Madalya Kazandı

Milli Boksörler Dünya Gençler Şampiyonası'nda 6 Madalya Kazandı
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Karadağ'da düzenlenen Dünya Gençler Boks Şampiyonası'nda Türk sporcular toplamda 6 madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti. Kadınlarda 5, erkeklerde ise 1 milli boksör madalya ile döndü.

MİLLİ boksörler, Dünya Gençler Boks Şampiyonası'nda 6 madalya kazandı.

Karadağ'ın Budva şehrinde düzenlenen organizasyonda kadınlarda 5, erkeklerde de 1 milli sporcu madalya almayı başardı. 23 Ekim'de başlayan Dünya Gençler Boks Şampiyonası'nda Türk sporcular, toplamda 6 madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Kadın Milli Takımı; +81 kiloda Havvanur Kethüda ile 1 altın madalya, 57 kiloda Pınar Benek ve 70 kiloda Yoncagül Yılmaz ile 2 gümüş madalya, 75 kiloda Dilara Sak ve 81 kiloda Sudenur Aslan ile de 2 bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.

Erkek Milli Takımı ise; 71 kiloda Alperen Yılmaz ile 1 bronz madalya kazandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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