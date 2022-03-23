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Milli boksör Samet Gümüş'ten altın madalya

AA - Halil İbrahim Avşar - Spor
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Milli boksör Samet Gümüş'ten altın madalya

Hırvatistan'da düzenlenen 22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli boksör Samet Gümüş, erkekler 54 kiloda altın madalya kazandı.

Hırvatistan'da düzenlenen 22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli boksör Samet Gümüş, erkekler 54 kiloda altın madalya kazandı.

Türkiye Boks Federasyonunun açıklamasına göre Porec kentinde yapılan organizasyonda Samet Gümüş, finalde Azerbaycan'dan Ruslan Gadirov ile karşılaştı.

Rakibini mağlup eden milli boksör, Avrupa şampiyonu oldu.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

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