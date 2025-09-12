Haberler

Milli Boksör Samet Gümüş, Dünya Şampiyonası'nda Çeyrek Finalde Elendi

Büyükler Dünya Boks Şampiyonası'nda Türkiye'nin madalya umudu olan milli boksör Samet Gümüş, çeyrek finalde Kübalı rakibi Alejandra Claro Fiz'e 3-2 mağlup olarak turnuvayı madalya alamadan tamamladı.

MİLLİ boksör Samet Gümüş, İngiltere'de devam eden Büyükler Dünya Boks Şampiyonası'nda çeyrek finalde elendi.

Büyükler Dünya Boks Şampiyonası, İngiltere'nin Liverpool şehrindeki M&S Bank Arena'da devam ediyor. Organizasyonda erkekler milli takımının madalya umudu olan Samet Gümüş, erkekler 50 kilo çeyrek finalinde Kübalı Alejandra Claro Fiz ile karşılaştı. İlk raundu kazanan milli boksör, ikinci rauntta ise rakibine mağlup oldu. Çekişmeli geçen son raundu da kazanan Kübalı Claro Fiz, Samet Gümüş'ü 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla Türkiye, şampiyonayı erkeklerde madalya alamadan tamamladı.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu'yla birlikte takip etti. Asrın güreşçisi Yerlikaya, Semet'in maçında adeta maçı yaşayarak izledi. Maçta çok heyecanlandığını gizleyemeyen Yerlikaya, Samet'in kaybetmesine üzüldüm" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
