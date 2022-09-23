Milli boksör Rabia'nın hedefi geçen yıl yarım kalan şampiyonluk hayaline ulaşmak

Avrupa ikincisi 15 yaşındaki yıldız milli boksör Rabia Eylül Duman, geçen yıl yarıda kalan şampiyonluk hayalini İtalya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda gerçekleştirmek istiyor.

Türkiye Boks Federasyonu Kadıdağı Kamp Merkezi'nde, Başantrenör Ahmet Çınar ile yardımcı antrenörler Mehmet Dalbudak ve Feridun Şah gözetiminde 3 Eylül'de kampa giren Yıldız Kadın Boks Milli Takımı'nda 13 sporcu, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor.

Geçen yıl Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası finalinde rakibine mağlup olan Rabia Eylül, ikincilikte kaldı. Altın madalya hedefini bu yıl gerçeğe dönüştürmek isteyen milli boksör, birincilik kürsüsüne çıkmak için yoğun şekilde çalışıyor.

Rabia Eylül Duman, AA muhabirine, 5 yıldır boksla ilgilendiğini söyledi. Antalya'da yaşadığını anlatan Rabia Eylül, boksla kuzenlerine özenip kendini savunma amacıyla boksa başladığını anlattı.

Rabia Eylül, 2020, 2021 ve 2022 Türkiye şampiyonu olduğuna dikkati çekerek, "2021'de Avrupa ikincisi oldum. Hayalim, 2021'de yarım bıraktığım işi tamamlayıp bu sene Avrupa şampiyonu olmak. Busenaz Sürmeneli ablam gibi olimpiyatlarda ülkemi en iyi şekilde temsil edip İstiklal Marşı'mızı okutmayı hedefliyorum" ifadesini kullandı.

Başantrenör Ahmet Çınar da şampiyona hazırlıklarının tüm hızıyla sürdüğünü dile getirerek, "Rabia kızımız daha önce ülkemiz başarı ile temsil etmiş, Avrupa ikincisi olmuş bir boksörümüz. İtalya'da ona inanıyor, güveniyoruz, İstiklal Marşı'mızı okutacak. Biz de başarı için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.