Milli Boksör Havvanur Kethüda, Trabzonspor'u Ziyaret Etti

Nurgül GÜNAYDIN / TRABZON, , GENÇ Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli boksör Havvanur Kethüda, Trabzonspor Kulübü'nü ziyaret etti.

Ziyarette Genel Sekreter Sami Karaman ve Genel Sayman Derviş Köz ile bir araya gelen Kethüda'ya, Amatör Branşlar Koordinatörü Osman Arz ve antrenör Muhammet Çat da eşlik etti. Kulüp yöneticileri, milli sporcuyu uluslararası arenada gösterdiği üstün performanstan dolayı tebrik ederek kendisine çiçek takdim etti.