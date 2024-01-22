Milli Boksör Gizem Özer, 8. Kez Türkiye Şampiyonu Oldu

Milli boksör Gizem Özer, önemli bir başarıya daha imza atarak 8. kez Türkiye şampiyonu oldu. Son zaferiyle birlikte gözünü Paris Olimpiyatları'na diken ve antrenmanlarına hız kesmeden devam eden Özer, hedefinin ise uluslararası alanda Türk bayrağını ve adını yükseklere taşımak olduğunu söyledi.

Elazığ Belediyespor Kulübü'nün 23 yaşındaki boksörü Gizem Özer, 2017 yılında boksla tanıştığı günden bu yana önemli başarılara imza attı. Bu süre zarfında 8 Türkiye şampiyonluğu, 1 Avrupa şampiyonluğu, 2 Avrupa üçüncülüğü, Akdeniz Oyunları'nda üçüncülük ve üniversiteler arası dünya şampiyonluğu gibi birçok kritik başarıya imza atan milli boksör, geçtiğimiz günlerde Kocaeli'de düzenlenen Büyük Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası'nda 8. Türkiye şampiyonluğunu elde ederek zaferlerine bir yenisini ekledi. Hedefleri doğrultusunda antrenörü Cemil Döndü eşliğinde çalışmalarına devam eden Özer, en büyük hedefinin ise 26 Temmuz-11 Ağustos 2024 tarihlerinde Paris'te yapılacak olan yaz olimpiyatlarında madalya kazanıp Türk sporuna yeni zaferler kazandırmak olduğunu kaydetti.

Hedef Paris Olimpiyatları

Bu önemli zaferle ilgili duygularını paylaşan milli boksör Gizem Özer, "2017 yılında boks ile tanıştım. Bu zamana kadar 8 defa Türkiye şampiyonu oldum. 1 Avrupa, 2 defa Avrupa üçüncüsü, Akdeniz Oyunları üçüncüsü ve üniversiteler arası dünya şampiyonu oldum. Birkaç gün önce Kocaeli'de düzenlenen Büyük Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası'nda 8. Türkiye şampiyonluğumuzu elde ettik. Bunun için çok mutlu ve gururluyuz. Şu an çalışmalarımıza hiç ara vermeden öncelikle mart ayında Avrupa şampiyonası, daha sonra ise en büyük hedefimiz olan 2024 Paris Olimpiyatları'na çalışıyoruz. Bunun için gerekli mücadeleyi, çalışmayı sonuna kadar verip, güzel bir şekilde ilimizi ve ülkemizi olimpiyatlarda temsil etmek istiyorum. En önemlisi oraya gidip madalyayı garantilemek, sonrasında ise madalyanın rengini değiştirmek için tüm mücadelemi vereceğim" dedi.

Cemil Döndü: "Yıl boyunca kamplarda olacağız"

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Belediyespor Kulübü boks antrenörü Cemil Döndü ise, "2008 Çin Beijing 2008 Yaz Olimpiyat Oyunları 3.'sü Yakup Kılıç'ın da yetiştirici hocasıyım. Gizem Özer, 2017 yılında boksa başladı. 2017 yılından 2024'e kadar 8 kez Türkiye şampiyonu oldu. Avrupa oyunlarında 2024 Paris Olimpiyatları için vize aldı. Allah nasip ederse, 26 Temmuz-11 Ağustos 2024 tarihlerinde Paris'te yapılacak olan yaz olimpiyatlarında ülkemizi en iyi şekilde 60 kiloda temsil edeceğiz. Başarı ve madalya bekliyoruz. Çalışmalarımız sürüyor. Cumartesi günü İzmir'e milli takım olimpiyat hazırlık kampına gideceğiz. Onun akabinde 13 günlük antrenman olacak ve ardından ikinci bir kampa gideceğiz. Yıl boyunca sürekli kamplarda olacağız, çalışacağız" diye konuştu. - ELAZIĞ