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Milli boksör Akbaş'a bir madalya da Akdeniz Oyunları'nda

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Milli boksör Akbaş'a bir madalya da Akdeniz Oyunları'nda

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi 54 kilogramda temsil ederek dünya şampiyonu olan milli boksör Hatice Akbaş, bu kez Akdeniz Oyunları'nda kadınlar boksta altın madalya kazanmasından hemşehrileri Malatyalılar tarafından tebrik yağmuruna tutuldu.

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi 54 kilogramda temsil ederek dünya şampiyonu olan milli boksör Hatice Akbaş, bu kez Akdeniz Oyunları'nda kadınlar boksta altın madalya kazanmasından hemşehrileri Malatyalılar tarafından tebrik yağmuruna tutuldu.

Malatya Akçadağlı 21 yaşındaki milli boksör Hatice Akbaş, Akdeniz Oyunları'nda kadınlar boksta altın madalya kazanması sonrasında sosyal medyada tebrik mesajları ile kutlandı. AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, "Akdeniz Oyunları'nda kadınlar boksta altın madalya kazanan hemşehrimiz Hatice Akbaş'ı tebrik ediyorum. Seninle gurur duyuyoruz" ifadelerine yer verdi. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise sosyal medya hesabında," 9. Akdeniz Oyunları'nda ülkemizi temsil ederek Altın madalyayı kazanan milli boksörümüz, hemşehrimiz Hatice Akbaş evladımızı tebrik ediyorum. Başarın daim olsun Altın Yumruk Hatice" dedi. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de, "Gururumuz Hatice. Akdeniz Oyunları'nda kadınlar boksta altın madalya kazanan hemşehrimiz Hatice Akbaş'ı, tebrik ediyorum" şeklinde tebriklerini sosyal medyada duyurdu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Akbaş'ın başarılarının devamını dileyip, " Akdeniz Oyunlarında kadınlar boksta altın madalya kazanan hemşehrimiz Hatice Akbaş'ı yürekten tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / Spor

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