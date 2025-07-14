Milli Bisikletçiler Avrupa Şampiyonası'na Hazır

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Türkiye Milli Bisiklet Takımı, Portekiz'de düzenlenecek Avrupa 23 Yaş Altı ve Gençler Pist Şampiyonası'nda mücadele etmek üzere hazırlanıyor. Şampiyonalıkta 30 ülkeden sporcular yer alacak.

Milli bisikletçiler, Portekiz'de yarın başlayacak Avrupa 23 Yaş Altı ve Gençler Pist Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Türkiye Bisiklet Federasyonunun açıklamasına göre organizasyon, Avrupa Bisiklet Birliği tarafından 15-20 Temmuz tarihlerinde Anadia beldesinde gerçekleştirilecek. Şampiyonada 30 ülkeden sporcular, 11 branşta yarışacak.

Pist Bisikleti Milli Takımı'nın kadrosunda Ramazan Yılmaz, Mustafa Tarakçı, Emre Kaplan, Ege Erülkü, Mehmet Mayda, Göktürk Yüzerler ve Lydia Turan yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, "Avrupa 23 Yaş Altı ve Gençler Pist Şampiyonası, sporcularımızın Avrupa arenasında kendilerini kanıtlama fırsatı buldukları en önemli platformlardan biri. Bu yıl da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine olan inancımız tam. Sporcularımızın performansları kadar sergiledikleri disiplin, azim ve milli duruş bizler için gurur kaynağı. Teknik ekibimize ve sporcularımıza yürekten başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
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