Milli bisikletçi Mustafa Sayar, yarın Yol Bisikleti Dünya Şampiyonası'nda yarışacak
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Milli bisikletçi Mustafa Sayar, Avustralya'da düzenlenen Yol Bisikleti Dünya Şampiyonası'nın son gününde yarın elit erkekler kategorisinde mücadele edecek.
Milli bisikletçi Mustafa Sayar, Avustralya'da düzenlenen Yol Bisikleti Dünya Şampiyonası'nın son gününde yarın elit erkekler kategorisinde mücadele edecek.
Türkiye Bisiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Wollongong kentinde düzenlenecek şampiyonaya Türkiye adına katılan Sayar, yarın 266,9 kilometrelik elit erkekler yarışında pedal basacak.
Organizasyon kapsamındaki Elit Erkekler Yol Yarışı, Helensburgh kasabasından başlayıp, Wollongong şehrinin merkezinde tamamlanacak.
Bu yarış, 18 Eylül'de başlayan Yol Bisikleti Dünya Şampiyonası'nın son etkinliği olacak.
Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor