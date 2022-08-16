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Millî bisikletçi kardeşler UCI Dünya Kupası'nın Belçika ayağını başarıyla tamamladı

Millî bisikletçi kardeşler UCI Dünya Kupası'nın Belçika ayağını başarıyla tamamladı

Eskişehirli milli bisikletçi kardeşler Eda ve Gökay Konuk, 2022 UCI Dağ Bisikleti Eliminator Dünya Kupası'nın Belçika yarışını başarıyla tamamlayarak yarı finale yükseldi.

Eskişehirli milli bisikletçi kardeşler Eda ve Gökay Konuk, 2022 UCI Dağ Bisikleti Eliminator Dünya Kupası'nın Belçika yarışını başarıyla tamamlayarak yarı finale yükseldi.

Belçika'nın Oudenaarde kentinde düzenlenen 2022 UCI Dağ Bisikleti Eliminator Dünya Kupası yarışında, milli bisikletçi kardeşler Eda ve Gökay Konuk Türk bayrağını dalgalandırdı. Yarışmaya kendi imkanlarıyla hazırlanan kardeşler, Belçika ayağını başarıyla tamamlayarak yarı finale yükseldi. 21 Ağustos tarihinde Sakarya'da düzenlenecek olan müsabakayla devam edecek olan yarışma için hazırlıklarını sürdüren Konuk kardeşler, Türkiye'nin manevi desteğini bekliyor. Belçika yarıgşını değerlendiren milli bisikletçi Gökay Konuk, "Dünya Kupasında yarı finale kadar gelebildik. üçlü rakiplerle dişe diş mücadele ettik. Her yarış bir tecrübedir ve bayrağımızın bu yarışta dalgalanmasını sağladık. Sırada; Sakarya, Endonezya, Hindistan, Paris, Almanya yarışları var. Bu yarışlara girmeye hak kazandık. Çabalarımızla daha iyi dereceler geleceğine inanıyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Spor

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