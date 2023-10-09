Milli bisikletçi Ahmet Örken diskalifiye edildi

Milli bisikletçi Ahmet Örken, 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'ndan (Tour of Türkiye) diskalifiye edildi. Spor Toto forması giyen Örken, agresif tavırları nedeniyle UCI hakemleri tarafından diskalifiye edildi ve 10 UCI puanı silindi.

Milli bisikletçi Ahmet Örken, 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'ndan (Tour of Türkiye) diskalifiye edildi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Tour of Türkiye'nin ikinci gününde 166,5 kilometrelik Kemer-Kalkan etabı geçildi.

Etap sonunda Spor Toto forması giyen Ahmet Örken, agresif tavırları nedeniyle Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) hakemleri tarafından diskalifiye edildi.

Olimpiyat oyunlarına katılım için önem taşıyan 10 UCI puanı silinen Ahmet Örken'e ayrıca para cezası da verildi.