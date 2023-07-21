Milli biniciler, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları için Çekya'da müsabakalara katılacak

Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, milli sporcular 26-30 Temmuz tarihleri arasında Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenecek olan C Grubu olimpiyat takım seçme yarışlarına katılacak. Müsabakalarda Alessia Arrigo Zazadze, Derin Demirsoy, Efe Siyahi, Hasan Şentürk ve Ömer Karaevli Türkiye'yi temsil edecek.