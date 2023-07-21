Milli biniciler, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları için Çekya'da müsabakalara katılacak
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Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, milli sporcular 26-30 Temmuz tarihleri arasında Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenecek olan C Grubu olimpiyat takım seçme yarışlarına katılacak. Müsabakalarda Alessia Arrigo Zazadze, Derin Demirsoy, Efe Siyahi, Hasan Şentürk ve Ömer Karaevli Türkiye'yi temsil edecek.
Binicilik branşında 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılmak için milli sporcular, Çekya'da kalifikasyon müsabakalarına katılacak.
Türkiye Binicilik Federasyonundan yapılan açıklamada, engel atlama disiplininde C Grubu olimpiyat takım seçme yarışlarının 26-30 Temmuz'da Çekya'nın başkenti Prag'da yapılacağı belirtildi.
Müsabakalarda Türkiye'yi milli sporcular Alessia Arrigo Zazadze, Derin Demirsoy, Efe Siyahi, Hasan Şentürk ve Ömer Karaevli'nin temsil edeceği kaydedildi.???????