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Milli Bilardocu Savaş Bulut, İtalya Takımlar Bilardo Ligi'nde İkinci Oldu

Milli Bilardocu Savaş Bulut, İtalya Takımlar Bilardo Ligi'nde İkinci Oldu

Spor Haberleri

Milli bilardocu Savaş Bulut, İtalya Takımlar Bilardo Ligi'nde ikincilik elde etti. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı'yı ziyaret eden Bulut, Kore'de düzenlenecek olan PBA Tour 2023 1. Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek.

DÜZCE(İHA) – İtalya Takımlar Bilardo Ligi şampiyonasında ikinci olan Milli sporcu Savaş Bulut, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı'yı ziyaret etti.

Bilardo branşında ülkemizi başarı ile temsil eden Milli bilardocu Savaş Bulut 16-21 Mayıs 2023 tarihleri arasında İtalya'nın Sicilya adasında Alcamo şehrinde gerçekleştirilen İtalya Takımlar Bilardo Liginde ikincilik elde etti. Şampiyonada en yüksek seri ödülünü de kazanan Savaş Bulut Düzce'yi ve ülkemizi başarıyla temsil etti.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, Milli bilardocu Savaş Bulut'a hediye takdim edip, 13 Haziran'da Kore'de düzenlenecek olan PBA Tour 2023 1. Şampiyonasında başarılar diledi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Savaş Bulut İtalya Düzce Spor Haberler

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