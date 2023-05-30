Milli bilardocu Eylül Kibaroğlu Eurotour Kadınlar Şampiyonası'nda birinci oldu

Yenimahalle'nin ismini ulusal ve uluslararası müsabakalarda gururla temsil eden milli bilardocu Eylül Kibaroğlu, Finlandiya'nın Tampere kentinde Eurotour Kadınlar Şampiyonası'nda birinci oldu.

Yenimahalle'nin milli gururu Eylül Kibaroğlu, 27-29 Mayıs tarihleri arasında Finlandiya'nın Tampere kentinde düzenlenen Eurotour Kadınlar Bilardo Şampiyonası finalinde Alman rakibi Veronika Ivanovskaia'yı 7-6 mağlup ederek şampiyonluğu göğüsledi. Şampiyonada birbirinden zorlu rakipler ile karşılaşan Sihirli Istaka Kibaroğlu, kazandığı başarı ile Eurotour sıralamasını korudu.

Kibaroğlu Eurotour sıralamasını korudu

2022 yılında Avrupa Pool Bilardo Şampiyonası 10 top müsabakalarında şampiyonluğu göğüsleyerek 3. kez Avrupa şampiyonu olan ve ardından Haziran ayında Almanya'da Predator Kadınlar Şampiyonası'nda ikinci olmayı başaran Sihirli Istaka Kibaroğlu, 2023 yılında da kazandığı başarılarla adından söz ettirdi. Finlandiya'da güçlü rakiplerini ardı ardına eleyerek finale yükselen Kibaroğlu, kıran kırana geçen final karşılaşmasını kazanarak Türkiye'ye şampiyonlukla döndü.

Türk Bayrağı'nı gururla dalgalandırıyor

Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü Milli Takım Sporcusu Eylül Kibaroğlu, "Ülkemizin bayrağını dünyanın birçok kentinde dalgalandırmanın gururunu yaşıyorum. Katıldığım her şampiyonaya aynı hırs ve istekle hazırlanıyorum. Amacım kendi branşımda ülkemin ismini dünyaya duyurmak. Kazandığım başarılarla bunu büyük ölçüde başarmış olmanın gururunu yaşıyorum. Hedefim Yenimahalle'ye yeni şampiyonluklar kazandırmak. Bu yolda desteğini benden esirgemeyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'a teşekkür ediyorum" dedi. - ANKARA