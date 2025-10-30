Haberler

Milli Beyzbol Takımı Avrupa Şampiyonası İçin Hazırlanıyor

Güncelleme:
Türkiye Milli Beyzbol Takımı, 3-8 Kasım tarihlerinde Litvanya'nın Panevezys kentinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda Moldova, Polonya ve Hollanda ile birlikte D Grubu'nda yer alacak.

Milli Beyzbol5 Takımı, Litvanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Türkiye Ragbi Federasyonunun açıklamasına göre Panevezys kentindeki organizasyon, 3-8 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Moldova, Polonya ve Hollanda ile birlikte D Grubu'nda yer alan Türkiye'nin kadrosu şöyle:

Seyran Nisa Özdemir, Muhammed Muta Alkan, Eylül Ablak, Azizhan Şentürk, Mert Tekeci, Yağmur Bozdağ, Eyyüp Geçer, Hayel Dağdelen.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
