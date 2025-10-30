Milli Beyzbol Takımı Avrupa Şampiyonası İçin Hazırlanıyor

Milli Beyzbol5 Takımı, Litvanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Türkiye Ragbi Federasyonunun açıklamasına göre Panevezys kentindeki organizasyon, 3-8 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Moldova, Polonya ve Hollanda ile birlikte D Grubu'nda yer alan Türkiye'nin kadrosu şöyle:

Seyran Nisa Özdemir, Muhammed Muta Alkan, Eylül Ablak, Azizhan Şentürk, Mert Tekeci, Yağmur Bozdağ, Eyyüp Geçer, Hayel Dağdelen.