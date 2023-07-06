Milli basketbolcu Sertaç Şanlı Barcelona'dan ayrıldı

Milli basketbolcu Sertaç Şanlı, İspanya 1. Basketbol Ligi (ACB) ekibi Barcelona'dan ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki pivotun sözleşmesinin 30 Haziran'da sona erdiği ve takımdan ayrıldığı kaydedildi. Anadolu Efes'ten iki yıl önce Barcelona'ya transfer olan Sertaç Şanlı, tüm kulvarlarda 148 maça çıktı. Milli basketbolcu, geçen sezon Barcelona ile lig şampiyonluğu yaşamıştı.