Milli basketbolcu Doğuş Özdemiroğlu elinden ameliyat edildi - Haberler

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Milli basketbolcu Doğuş Özdemiroğlu elinden ameliyat edildi

AA - Emrah Oktay - Spor
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Milli basketbolcu Doğuş Özdemiroğlu elinden ameliyat edildi

Darüşşafaka Erkek Basketbol Takımı'nın milli oyuncusu Doğuş Özdemiroğlu elinden operasyon geçirdi.

Darüşşafaka Erkek Basketbol Takımı'nın milli oyuncusu Doğuş Özdemiroğlu elinden operasyon geçirdi.

Kulübün sosyal medya hesabından, "Geçmiş olsun Doğuş Özdemiroğlu" başlığıyla yapılan açıklamada, "Sezon içinde elinden geçirdiği sakatlık sebebi ile bugün ameliyat edilen başarılı oyuncumuz Doğuş Özdemiroğlu'na geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Doğuş, A Milli Takım'ın FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda 3 Temmuz Pazar günü deplasmanda Büyük Britanya ile oynayacağı karşılaşmanın 25 kişilik aday kadrosuna davet edilmişti.

Milli basketbolcu, bu sezon ING Basketbol Süper Ligi'nde 37 maçta ortalama 28 dakika 32 saniye sahada kaldı ve 11,65 sayı, 4,27 ribaunt, 4,41 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

Doğuş, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise bu sezon 14 müsabakada 12,1 sayı, 3,8 ribaunt ve 3,4 asist ortalamalarıyla oynadı.

AA / Emrah Oktay - Spor

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