Milli basketbolcu Bahar Çağlar Ökten, sporculuk kariyerini sonlandırdı

Bahar Çağlar Ökten, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, oyunculuk kariyerini noktaladığını belirterek, yeni bir yolculuğa hazırlandığını duyurdu. Ökten, kariyeri boyunca birçok takımda forma giydi ve birçok şampiyonluk yaşadı. Ayrıca milli takım kadrosunda da yer aldı.