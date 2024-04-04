Üye Girişi
Haberler

Milli Basketbol Takımı'nın eski oyuncularından Barış Küce hayatını kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Basketbol Takımı'nın eski oyuncularından Barış Küce, 78 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) sosyal medya hesabından yayımlanan başsağlığı mesajında, "Milli takımımızın eski basketbolcularından Barış Küce'nin vefat ettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. TBF olarak merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve basketbol camiamıza başsağlığı diliyoruz." denildi.

Barış Küce, kariyerinde altyapısında yetiştiği TED Ankara Kolejliler ile Fenerbahçe ve Altınordu formalarını giydi.

Kaynak: AA / Spor

Basketbol Türkiye Basketbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Tekirdağ bayram namazı saat kaçta 2024? Tekirdağ bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Samsun bayram namazı saat kaçta 2024? Samsun bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Sivas Bayram namazı saat kaçta 2024? Sivas bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Sakarya bayram namazı saat kaçta 2024? Sakarya bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Kadir Gecesinde hangi ibadetler yapılmalı? Kadir Gecesinde ne namazları kılınır? Bayram namazı saat kaçta 2024? Sinop bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Ordu bayram namazı saat kaçta 2024? Ordu bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Muğla bayram namazı saat kaçta 2024? Muğla bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Mardin bayram namazı saat kaçta 2024? Mardin bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Kadir Gecesinde ne okumalı, hangi sureler okunur 2024? Kadir Suresi Kadir Gecesi'nde kaç kere okunur? Kadir Gecesi hangi tesbihler çekilir? Kadir Gecesinde nasıl dua edilir, hangi ibadetler yapılır? POMEM BAŞVURU 2024! 31. dönem POMEM başvuru tarihi ne zaman? Polis Eğitim Merkezi başvuru şartları neler? Kahramanmaraş bayram namazı saat kaçta 2024? Maraş bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Bayram namazı saat kaçta 2024? Siirt bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Bayram namazı saat kaçta 2024? Bilecik bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title