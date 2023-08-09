Milli Basketbol Takımı'nda Berke Büyüktuncel ve Furkan Haltalı sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarıldı

Türkiye Basketbol Federasyonu, Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Berke Büyüktuncel ve Furkan Haltalı'nın sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarıldığını duyurdu. Berke'nin sol ayak bileği ve hamstring, Furkan Haltalı'nın ise sağ omuzunda sakatlık bulunuyor. İki oyuncu da aday kadroda yer almayacak.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Berke Büyüktuncel ve Furkan Haltalı sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamada, İtalya kampının ardından çalışmalarına İstanbul'da devam eden ay-yıldızlı ekipte Berke'nin sol ayak bileği ile hamstring, Furkan Haltalı'nın ise sağ omuz sakatlığı olduğu kaydedilirken, iki oyuncunun da aday kadroda yer almayacağı belirtildi.

TBF ayrıca iki oyuncuya da "geçmiş olsun" dileklerini sundu.