Milli badmintoncuların Avrupa Gençler Şampiyonası hazırlık kampı başladı
Milli badmintoncular, Sırbistan'da düzenlenecek Avrupa Gençler Şampiyonası için hazırlık kampına girdi.
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Milli badmintoncular, Sırbistan'da düzenlenecek Avrupa Gençler Şampiyonası için hazırlık kampına girdi.
Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre şampiyonada takım müsabakaları 18-22 Ağustos, ferdi müsabakalar ise 22-27 Ağustos tarihlerinde başkent Belgrad'da gerçekleştirilecek.
Avrupa Gençler Şampiyonası öncesi Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde başlayan kampa şu sporcular davet edildi:
Cansu Erçetin, Tuğçe Nur Korkmaz, Burak Mert Alkaya, Furkan Saraç, Arda Doğaç Atan, Nisanur Tuncer, Ravza Bodur, Bahar Sabancı, Miraç Kantar.
Millilerin kampı 15 Ağustos'ta sona erecek.
AA / Fatih Çakmak - Spor