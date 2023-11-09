Milli badmintonculardan Türkçe Konuşan Ülkeler Turnuvası'nda 3'ü altın 5 madalya

Milli badmintoncular, Azerbaycan'da düzenlenen Türkçe Konuşan Ülkeler Badminton Turnuvası'nda 3 altın, 2 gümüş madalya kazandı.

Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan'da gerçekleştirilen turnuvada milli sporcuların dereceleri şöyle oldu:

Altın madalya:

Tek kadınlarda: Özge Bayrak

Çift erkeklerde: Serhat Salım-Yusuf Ramazan Bay

Çift Kadınlarda: İlayda Nur Özelgül-Sare Ece Başakın

Gümüş madalya:

Tek erkeklerde; Emre Lale

Karışık çiftlerde; Buğra Aktaş-Sinem Yıldız