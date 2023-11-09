Milli badmintonculardan Türkçe Konuşan Ülkeler Turnuvası'nda 3'ü altın 5 madalya
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Milli badmintoncular, Azerbaycan'da düzenlenen Türkçe Konuşan Ülkeler Badminton Turnuvası'nda 3 altın, 2 gümüş madalya kazandı.
Milli badmintoncular, Azerbaycan'da düzenlenen Türkçe Konuşan Ülkeler Badminton Turnuvası'nda 3 altın, 2 gümüş madalya kazandı.
Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan'da gerçekleştirilen turnuvada milli sporcuların dereceleri şöyle oldu:
Altın madalya:
Tek kadınlarda: Özge Bayrak
Çift erkeklerde: Serhat Salım-Yusuf Ramazan Bay
Çift Kadınlarda: İlayda Nur Özelgül-Sare Ece Başakın
Gümüş madalya:
Tek erkeklerde; Emre Lale
Karışık çiftlerde; Buğra Aktaş-Sinem Yıldız
Kaynak: AA / Spor