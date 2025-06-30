Milli Badmintoncular Turnuvalarda 13 Madalya Kazandı

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Türkiye badminton takımı, İtalya Açık Turnuvası'nda 1 altın ve 2 gümüş, Bulgaristan Gençler Challenge Turnuvası'nda ise 3 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak toplamda 13 madalya elde etti.

Milli badmintoncular, İtalya Açık Turnuvası'nda 1'i altın olmak üzere 3, Bulgaristan Gençler Challenge Turnuvası'nda ise 3'ü altın, 10 madalya kazandı.

Türkiye Badminton Federasyonunun açıklamasına göre Türk sporcular, İtalya'nın Bolzano kentinde düzenlenen büyükler turnuvasında 1 altın ve 2 gümüş madalya elde etti.

Özge Bayrak Bağcı, tek kadınlarda şampiyonluğa ulaştı. Bengisu Erçetin ile Nazlıcan İnci, çift kadınlarda, Yasemen Bektaş ile Emre Sönmez de karışık çiftlerde 2'nci oldu.

Bulgaristan'ın Pazarcık şehrinde düzenlenen gençler turnuvasına katılan ay-yıldızlı badmintoncular ise 3 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalya aldı.

Aysu Arslan ile Defne Ilgın Koçak (çift kadınlar), Gökay Gol ile Mehmet Can Töremiş (çift erkekler) ve Nisa Nur Çimen ile Gökay Gol (karışık çiftler), podyumun zirvesine çıktı.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
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