Milli badmintoncular Bengisu Erçetin-Nazlıcan İnci çifti Polonya'da şampiyon oldu

Milli badmintoncular Bengisu Erçetin ve Nazlıcan İnci, Uluslararası Polonya Turnuvası'nda çift kadınlarda altın madalya kazandı.

Milli badmintoncular Bengisu Erçetin ve Nazlıcan İnci, Uluslararası Polonya Turnuvası'nda çift kadınlarda altın madalya kazandı.

Türkiye Badminton Federasyonunun açıklamasına göre, milli sporcular Lublin kentindeki organizasyonda finalde İngiliz rakipleri Abbygael Harris-Annie Lado'yu 21-16 ve 21-10'luk setlerle 2-0 yenerek şampiyon oldu.