Milli badmintoncular Belçika Turnuvası'nda mücadele edecek

Milli badmintoncular, olimpiyatlara kota puanı veren Uluslararası Belçika Turnuvası'nda mücadele edecek. Leuven kentindeki turnuvada Neslihan Yiğit Arın, Bengisu Erçetin ve Nazlıcan İnci Türkiye'yi temsil edecek. İlk maçlar yarın başlayacak ve turnuva 16 Eylül Cumartesi günü sona erecek.