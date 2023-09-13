Milli badmintoncular Belçika Turnuvası'nda mücadele edecek
Milli badmintoncular, olimpiyatlara kota puanı veren Uluslararası Belçika Turnuvası'nda mücadele edecek. Leuven kentindeki turnuvada Neslihan Yiğit Arın, Bengisu Erçetin ve Nazlıcan İnci Türkiye'yi temsil edecek. İlk maçlar yarın başlayacak ve turnuva 16 Eylül Cumartesi günü sona erecek.
Milli badmintoncular, olimpiyatlara kota puanı veren Uluslararası Belçika Turnuvası'nda mücadele edecek.
Leuven kentindeki turnuvada tek kadınlarda Neslihan Yiğit Arın, çift kadınlar kategorisinde ise Bengisu Erçetin ile Nazlıcan İnci, Türkiye'yi temsil edecek.
Milli sporcular ilk maçlarına yarın çıkacak. Neslihan ilk müsabakasında Bulgar Kaloyana Nalbantova ile karşılaşacak.
Bengisu Erçetin-Nazlıcan İnci çifti ise İskoçya'dan Rachel Andrew-Eleanor O'donnell ikilisiyle karşı karşıya gelecek.
Turnuva 16 Eylül Cumartesi günü sona erecek.