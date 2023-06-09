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Milli badmintoncu Neslihan Yiğit, Maldivler'de bronz madalya kazandı

Milli badmintoncu Neslihan Yiğit, Maldivler'de bronz madalya kazandı

Spor Haberleri

Milli badmintoncu Neslihan Yiğit, LI-NING Maldivler Uluslararası Challenge Badminton Turnuvası'nda bronz madalya kazandı.

Milli badmintoncu Neslihan Yiğit, LI-NING Maldivler Uluslararası Challenge Badminton Turnuvası'nda bronz madalya kazandı.

Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Maldivler'de gerçekleştirilen LI-NING Uluslararası Challenge Badminton Turnuvası'nda ay-yıldızlı sporcu Neslihan Yiğit, tek kadınlar kategorisinde bronz madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor

Neslihan Yiğit Maldiv Spor Haberler

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