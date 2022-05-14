Milli atletlerden Balkan Dağ Koşuları Şampiyonası'nda 4'ü altın 7 madalya - Haberler

Milli atletlerden Balkan Dağ Koşuları Şampiyonası'nda 4'ü altın 7 madalya
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Milli atletler, Romanya'da gerçekleştirilen Balkan Dağ Koşuları Şampiyonası'nda 4 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalya ile takım halinde birinci oldu.
Milli atletler, Romanya'da gerçekleştirilen Balkan Dağ Koşuları Şampiyonası'nda 4 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalya ile takım halinde birinci oldu.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Campulung Moldovenesc kentinde yapılan 14. Balkan Dağ Koşuları Şampiyonası'na Türkiye damga vurdu. Ay-yıldızlı ekip, Romanya'da 4 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalya ile en başarılı ekip oldu.
20 Yaş altı gruplarında bireysel ve takım tüm şampiyonlukları kazanan Türkiye, büyüklerde ise kadınlar mücadelesinde takım halinde kürsüye çıktı.
Organizasyonda millilerin madalyaları şöyle:
Altın Madalyalar:
20 Yaşı Altı Erkekler: Hakim Dursun
20 Yaş Altı Erkekler: Milli Takım
20 Yaş Altı Kadınlar: Sıla Ata
20 Yaş Altı Kadınlar: Milli Takım
Gümüş Madalyalar:
20 Yaş Altı Kadınlar: Leyla Işık
Büyük Kadınlar: Milli Takım
20 Yaş Altı Erkekler: Ali Demir