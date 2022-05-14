Milli atletlerden Balkan Dağ Koşuları Şampiyonası'nda 4'ü altın 7 madalya - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Milli atletlerden Balkan Dağ Koşuları Şampiyonası'nda 4'ü altın 7 madalya

AA - Fatih Çakmak - Spor
 - Güncelleme:
Milli atletlerden Balkan Dağ Koşuları Şampiyonası'nda 4'ü altın 7 madalya

Milli atletler, Romanya'da gerçekleştirilen Balkan Dağ Koşuları Şampiyonası'nda 4 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalya ile takım halinde birinci oldu.

Milli atletler, Romanya'da gerçekleştirilen Balkan Dağ Koşuları Şampiyonası'nda 4 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalya ile takım halinde birinci oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Campulung Moldovenesc kentinde yapılan 14. Balkan Dağ Koşuları Şampiyonası'na Türkiye damga vurdu. Ay-yıldızlı ekip, Romanya'da 4 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalya ile en başarılı ekip oldu.

20 Yaş altı gruplarında bireysel ve takım tüm şampiyonlukları kazanan Türkiye, büyüklerde ise kadınlar mücadelesinde takım halinde kürsüye çıktı.

Organizasyonda millilerin madalyaları şöyle:

Altın Madalyalar:

20 Yaşı Altı Erkekler: Hakim Dursun

20 Yaş Altı Erkekler: Milli Takım

20 Yaş Altı Kadınlar: Sıla Ata

20 Yaş Altı Kadınlar: Milli Takım

Gümüş Madalyalar:

20 Yaş Altı Kadınlar: Leyla Işık

Büyük Kadınlar: Milli Takım

Bronz Madalya :

20 Yaş Altı Erkekler: Ali Demir

AA / Fatih Çakmak - Spor

Bronz Madalya, Gümüş, Milli, Altın, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title