Milli atletlerden Avrupa Kupası'nda 2 madalya - Haberler

Fransa'da düzenlenen Avrupa 10.000 Metre Kupası'nda milli atletlerden Yasemin Can altın, Aras Kaya bronz madalya kazandı.

Avrupa Atletizm Birliği tarafından Fransa'nın Pace kentinde düzenlenen organizasyonda Yasemin Can, 31.20.18'lik zamanlamasıyla Avrupa'da yılın en iyi derecesine imza atarak altın madalyaya ulaştı.

Aras Kaya da 27.58.08'lik derecesiyle üçüncü olarak bronz madalya elde etti.