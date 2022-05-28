Milli atletlerden Avrupa Kupası'nda 2 madalya - Haberler

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Milli atletlerden Avrupa Kupası'nda 2 madalya

AA - Emrah Oktay - Spor
Milli atletlerden Avrupa Kupası'nda 2 madalya

Fransa'da düzenlenen Avrupa 10.000 Metre Kupası'nda milli atletlerden Yasemin Can altın, Aras Kaya bronz madalya kazandı.

Fransa'da düzenlenen Avrupa 10.000 Metre Kupası'nda milli atletlerden Yasemin Can altın, Aras Kaya bronz madalya kazandı.

Avrupa Atletizm Birliği tarafından Fransa'nın Pace kentinde düzenlenen organizasyonda Yasemin Can, 31.20.18'lik zamanlamasıyla Avrupa'da yılın en iyi derecesine imza atarak altın madalyaya ulaştı.

Aras Kaya da 27.58.08'lik derecesiyle üçüncü olarak bronz madalya elde etti.

AA / Emrah Oktay - Spor

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