Milli atletler Rusya ve Slovakya'da yarıştı

Rusya'da devam eden "Sprint Festivali" atletizm yarışmalarında milli sporcular yarıştı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda Ertan Özkan, Kayhan Özer, Batuhan Altıntaş ve Ramil Guliyev'den oluşan 4x100 metre bayrak takımı, 39.40'lık derecesiyle ikinci oldu.

100 metre seçmelerinde Kayhan Özer 10.34, Ertan Özkan 10.58, Batuhan Altıntaş 10.58'lik dereceleriyle finale kaldı. Finalde Kayhan Özer, 10.37'lik derecesiyle 4'üncü, Ertan Özkan, 10.57'lik derecesiyle 6'ncı, Batuhan Altıntaş ise 10.60'lık derecesiyle 7'nci sırada yer aldı.

Ramil Guliyev 100 metre seçme yarışmasında 10.59'luk dereceyle finale kaldı ancak sakatlığı nedeniyle final yarışına çıkamadı.

Öte yandan Slovakya'nın Kosice kentindeki "JBL Jump Fest" yarışmasında milli sporcu Necati Er, üç adım atlamada 16.35 metreyle 2'incilik elde etti.