Milli Atletler Özbekistan'da 4 Madalya Kazandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye, Özbekistan'da düzenlenen "Silk Road to Tokyo WA Bronze Tour" yarışmasında 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya ile başarı elde etti. Atletlerden Kayhan Özer ve Mikdat Sevler altın, Halil Yılmazer gümüş, Can Özüpek ise bronz madalya kazandı.

Milli atletler, Özbekistan'da düzenlenen "Silk Road to Tokyo WA Bronze Tour" yarışmasında 2'si altın 4 madalya kazandı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Taşkent'te gerçekleştirilen organizasyonda 15 ülkeden 250'ye yakın atlet yarıştı. Türkiye, 4 sporcuyla katıldığı turnuvada 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya elde etti.

Turnuvada, ay-yıldızlı sporculardan Kayhan Özer 100 metre koşuda 10.41'lik derecesiyle altın, Mikdat Sevler ise 110 metre engelde 13.78'lik derecesiyle altın, Halil Yılmazer çekiç atmada 74.04 metrelik derecesiyle gümüş, Can Özüpek de üç adım atlamada 16.03 metrelik derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
Memurlar iş bıraktı, kamu kurumları boş kaldı

Memurlar dediklerini yaptı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trabzonspor yeni orta sahasını Türkiye'ye getiriyor

5 yıllık imza! Süper Lig devi yeni yıldızını Türkiye'ye getiriyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.