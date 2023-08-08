SPOR Milli atletler, Kudüs'te düzenlenen U20 Avrupa Şampiyonası'nda madalya avında

Atletizm Federasyonu Başkanı Çintimar Gücümüzle birlikte çok daha fazla madalya almamız gerekiyor

Kudüs, (DHA) - Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Geçmiş dönemlerde altın madalya alan sporculara yapılan muamele bizim dönemimizde bütün sporculara yapılıyor. Onun için çok daha güçlü olmamız gerekiyor. Gücümüzle birlikte çok daha fazla madalya almamız gerekiyor dedi.

Avrupa'da farklı yarışlarda kürsüye çıkan milli atletler, Kudüs'ün ev sahipliğini yaptığı Avrupa U20 Atletizm Şampiyonası'nda madalya arıyor. Türkiye'nin 38 sporcu ile mücadele ettiği şampiyona 10 Ağustos Perşembe günü sona erecek. Güçlü kadrosuyla kürsüde zirvede yer almak isteyen milli atletler, İstiklal Marşı'nı okutup Türk bayrağını göndere çektirmek için mücadele edecek. Ayça Fidanoğlu, Edanur Tulum gibi Avrupa'da kendi disiplinlerinde lider olan atletlerle birlikte Dilek Koçak, Ali Peker, Erdem Tilki, Hayrettin Yıldız ve Ayetullah Demir gibi isimler de kafilede yer alıyor.

Şampiyona öncesinde milli sporcularla bir araya gelen Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Çin'de düzenlenen FISU Dünya Üniversiteler Şampiyonası'nda 8 altın, 7 gümüş, 3 bronz olmak üzere 18 madalya elde edildiğini hatırlattı. Çintimar, daha önce elde edilen madalyaların yarısından daha fazla madalya kazanıldığını dile getirerek, Bu başarı hocalarımın, ağabeyleriniz ve ablalarınızın. Siz daha da ileriye gideceksiniz. Biz gençlere önem veriyoruz. Geçmiş dönemlerde altın madalya alan sporculara yapılan muamele bizim dönemimizde bütün sporculara yapılıyor. Onun için çok daha güçlü olmamız gerekiyor. Gücümüzle birlikte çok daha fazla madalya almamız gerekiyor. Bu şampiyonalar ilerleyen dönemler için de ayrı bir öneme sahip. Sizler, olimpiyatlara, 2028 ve sonrasına hedef olan ekipsiniz. Bunun için de elinizden gelenin en iyisini yapacağınızdan eminim. Ama sahada biraz daha fazla gayretle mücadele etmek gerekiyor. Hepinize ayrı ayrı başarı diliyorum. Hep beraber en iyisini yapacağımızdan şüphem yok dedi.

Başkan Çintimar'ın açıklamasının ardından milli atletler de kendilerine ve takımlarına güvendiklerini belirterek Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ederek madalya sözü verdi. Milli sporcular üçlü çekerek tezahürat yaptılar.

Avrupa U20 Atletizm Şampiyonası'nda şu isimler yer alıyor Abdulkerim İran, Ali Peker, Alişan Alphan, Atilla Göktuğ Taşdelen, Ayça Fidanoğlu, Ayetullah Demir, Caner Can Tunçtan, Cuma Özcan, Dilan Çukurçam, Dilek Koçak, Diyar Ergüven, Eda Nur Tulum, Edibe Yağız, Elif Nur Özbey, Emine Ceylan, Emre Çiftçi, Erdem Tilki, Esmanur Yılmaz, Furkan Mutlu, Hakkı Burak Yılmaz, Halil Sade, Hayrettin Yıldız, Hilal Mutlu, Hira Öztoprak, Hüseyin Mutlu Korkmaz, Kadriye Dilek Durmuş, Kıyasettin Kara, Merve Karakaya, Mikail Dere, Muhammet Hanifi Zengin, Mustafa Çinpolat, Mustafa Efe Kuru, Orçun Ünalan, Ozan Bayram, Ömer Faruk Bozdağ, Tülin Ek, Utku Göler, Yunus Ege Altınay.