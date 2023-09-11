Milli Atletler Hırvatistan'da Türkiye Rekorları Kırdı

Milli atletler, Hırvatistan'da düzenlenen uluslararası özel bir yarışta iki Türkiye rekoru kırdı. Sümeyye Erol 2 bin metre engellide 6.16.79'luk derecesiyle 5. olurken yeni Türkiye rekorunun da sahibi oldu. Ruken Tek ise 2 bin metre engel yarışında 6.20.61'lik derecesiyle yedinci olurken, 23 yaş altı Türkiye rekorunu kırdı. Milli sporcu Salih Teksöz, 800 metrede 1.46.40'lık derecesiyle gümüş madalya kazandı.