Milli atletler, Dünya Dağ Koşusu Şampiyonası'nın hazırlıklarını tamamladı

Milli atletler, 10 Haziran'da Avusturya'da düzenlenecek Dünya Dağ Koşusu Şampiyonası'nın hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre, Innsbruck kentinde yapılacak organizasyonda üçer kadın ve erkek milli sporcu, 20 yaş altı kategorisinde yarışacak.

Organizasyonda Türkiye'yi kadınlarda Zeynep Ertaş, Ceyda Melek Pınar ve Rojda Goran, erkeklerde ise Mervan Haykır, Abdulmecit Açan ve Ümran Bulut temsil edecek.