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Milli atletler, Dünya Dağ Koşusu Şampiyonası'nda yarışacak

Milli atletler, Dünya Dağ Koşusu Şampiyonası'nda yarışacak

Spor Haberleri

Milli atletler, Avusturya'da düzenlenecek Dünya Dağ Koşusu Şampiyonası'na katılacak.

Milli atletler, Avusturya'da düzenlenecek Dünya Dağ Koşusu Şampiyonası'na katılacak.

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre Innsbruck kentinde 10 Haziran'da yapılacak organizasyonda üçer kadın ve erkek milli sporcu, 20 yaş altı kategorisinde yarışacak.

Organizasyonda Türkiye'yi kadınlarda Zeynep Ertaş, Ceyda Melek Pınar ve Rojda Goran; erkeklerde ise Mervan Haykır, Abdulmecit Açan ve Ümran Bulut temsil edecek.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

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